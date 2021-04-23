Viyan ne demek? Viyan isminin anlamı nedir?

Viyan Kürtçe'de sık kullanılan bir isimdir. Farklı ve güzel bir isim olan Viyan adı günümüzde kız çocukları için kullanılıyor. Özellikle oldukça Naif ve kibar bir okunuş sunduğunu dile getirmek mümkün. Peki, Viyan ne demek? Viyan isminin anlamı nedir?

Viyan Kürtçe bir isim olupve kız çocuklar için kullanılan oldukça hoş bir isimdir. Anlamı üzerinden zaten beğenilen isim özellikle okunuşu kapsamında da farklı ve güzel bir etki yaratıyor. O yüzden kız çocuklarına yakışan ve aynı zamanda değer gören güzel isimlerden biridir.

VİYAN NE DEMEK?

Viyan isminin anlamı istek, istenç, dilek demektir.

Viyan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Kız çocukları için son dönemlerin en sevilen ve değer gören isimleri arasında yer alan Viyan adının, Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. Viyan ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Dilek ve istek üzerine bir anlam taşıması ile beraber, kız çocuklarına yakışan hoş bir telaffuz sunmaktadır. Bütün bu yönleriyle minik yavrunuz adına kullanabileceğiniz isimlerden biridir. Tek başına kullanılabilir ya da eğer uyumlu bir isim bulunursa bir arada değerlendirilebilir.