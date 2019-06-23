VIVO'nun Oyuncular İçin Geliştirdiği IQOO Neo'nun Piyasaya Çıkış Tarihi Belli Oldu

Weibo isimli internet sitesinde, IQOO Neo'nun çıkış tarihi, başkan yardımcısı Feng Yufei tarafından yayınlandı. VIVOO IQOO Neo'nun çıkış tarihi 2 Temmuz olarak belirtildi.

IQOO Neo modeli hakkında birkaç görsel görmüştük ve görünümünün standart IQOO modeli ile neredeyse aynı olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun önünde su damlası çentikli bir ekran bulunurken arkasında da LED ışıklı bir üçlü kamera kurulumu yer alacak.

Neo, bir süper sıvı soğutma sistemi ve 4D Game Shock 2.0 ile gelecek. Süper sıvı soğutma, uzun süreler boyunca oyun oynarken telefonun ısınmamasını sağlayacak ancak 4D Game Shock 2.0'ın ne olduğunu hala bilmiyoruz. Telefonun parmak izi tarayıcısı da ekranın içinde olacak ve telefon 4500mAh batarya ile gelecek.