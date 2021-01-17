Vitray sanatını kolonya şişelerine yansıtıyor, salgın satışları yüzde 100 artırdı
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Vitray sanatını kolonya şişelerine yansıtıyor, salgın satışları yüzde 100 artırdı

17.01.2021 08:34 | Son Güncelleme: 17.01.2021 08:39
Vitray sanatını kolonya şişelerine yansıtıyor, salgın satışları yüzde 100 artırdı

ADANA'da vitray sanatçısı Emine Şahin, kolonya şişelerini vitrayla süslüyor.

ADANA'da vitray sanatçısı Emine Şahin, kolonya şişelerini vitrayla süslüyor. Salgınla birlikte kolonyaya ihtiyaç artınca Şahin'in vitray sanatını işlediği kapaklarla birleşen şişeler de büyük ilgi görüyor.

Adana'da 25 yıldır, cam süsleme sanatı olarak bilinen vitray üzerine çalışan Emine Şahin, özel tasarım kolonya şişeleri üretmeye başladı. Amerikan camlarına lehim yaparak portakal ve lavanta gibi çeşitli kapaklar tasarlayıp şişelerle buluşturan Şahin, pandemi döneminde kolonyaya ilgi yoğunlaşınca satışlarının yüzde 100 oranında arttığını belirtti. Portakal ve lavanta kolonyası üretimi yapan Adana Verim Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi'ne, şehir dışından gelen misafirlere, organizasyon şirketlerinden, hediyelik eşya satışı yapan firmalara kadar ulaşan kolonya şişeleri boyutlarına göre 50 lira ile 250 lira aralığında alıcı buluyor.

'TASARIMDA SINIR YOK'

Şehir dışından ve yurt dışından gelen kişilerin bu ürüne büyük ilgi gösterdiğini dile getiren vitray sanatçısı Emine Şahin, "Lavanta kolonyalarına lavanta kapağı, portakal kolonyalarının şişelerine portakal dilimi motifinde tasarım yapıyoruz. Pandemiyle birlikte kolonyaya ilgi artınca satışlarımız yüzde 100 arttı. Herkes evine farklı bir kolonya şişesi almak istiyor. O yüzden bizi tercih ediyorlar. Yurt dışından ya da şehir dışından gelen insanlar oluyor ve bir alan 3- 5 tane daha alıyor ki arkadaşlarına, eşine dostuna hediye ediyor. Kişilerin isteğine göre çeşitli renk ve modellerde butikte çalışıyoruz. Tasarımda sınır yok" diye konuştu.


Vitray sanatını kolonya şişelerine yansıtıyor, salgın satışları yüzde 100 artırdı
Vitray sanatını kolonya şişelerine yansıtıyor, salgın satışları yüzde 100 artırdı
Vitray sanatını kolonya şişelerine yansıtıyor, salgın satışları yüzde 100 artırdı
Vitray sanatını kolonya şişelerine yansıtıyor, salgın satışları yüzde 100 artırdı
Vitray sanatını kolonya şişelerine yansıtıyor, salgın satışları yüzde 100 artırdı
Vitray sanatını kolonya şişelerine yansıtıyor, salgın satışları yüzde 100 artırdı
Vitray sanatını kolonya şişelerine yansıtıyor, salgın satışları yüzde 100 artırdı
Vitray sanatını kolonya şişelerine yansıtıyor, salgın satışları yüzde 100 artırdı
Vitray sanatını kolonya şişelerine yansıtıyor, salgın satışları yüzde 100 artırdı
Vitray sanatını kolonya şişelerine yansıtıyor, salgın satışları yüzde 100 artırdı
Vitray sanatını kolonya şişelerine yansıtıyor, salgın satışları yüzde 100 artırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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