Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
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Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti

Koronavirüsle mücadelede etkin rol oynayan ancak karaciğerinde yaşadığı olumsuzluk nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli Ürolog Hu Weifeng hayatını kaybetti.

02.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:16

Çin'de koronavirüs salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

TEN RENGİ BEYAZDAN SİYAHA DÖNMÜŞTÜ

Enfekte olduktan sonra ten rengi beyazdan siyaha dönüşen Çinli doktorun görüntüsü tüm dünyayı ürkütmüştü. Çin medyasında yer alan habere göre, 4 ay boyunca Kovid-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti. Hu Weifeng'in koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişmişti..

UZUN SÜRE SONRA KORONADAN İLK ÖLÜM

Çin'de 17 Nisan'dan bu yana koronavirüs kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.

"SIK SIK KABUSLAR GÖRÜYORDUM"

Virüse yakalanan ve daha sonra tedavi edilen Dr. Hu Weifeng, nisan ayı sonunda yaşadığı değişimi Çin medyasına anlatmıştı. Dr. Hu Weifeng yaptığı açıklamada, "Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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