Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
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Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti

Gaziantep'teki Devr-i Alem Para Müzesi'nin sahibi, koronavirüs nedeniyle müzesinde bulunan yaklaşık 4 ton parayı dezenfekte etti. Dezenfekte edilen paralar, kavanozlarda muhafaza edilecek.

14.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:00
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti

Gaziantep'te bulunan Devr-i Alem Para Müzesi'nin sahibi Esat Kaplan, koronavirüs nedeniyle müzesinde bulunan ve virüs taşıdıkları gündeme gelen yaklaşık 4 ton parayı dezenfekte etti. Temizliği sağlanan paralar müzedeki kavanozlarda saklanacak.

HOLLANDA'DA BAŞLAYAN KOLEKSİYON ANTEP'TE MÜZE OLDU

Gaziantepli Esat Kaplan, uzun yıllar yaşadığı Hollanda'dan, 20 yıl önce Türkiye'ye dönüş yaptı. Hollanda'da başladığı para koleksiyonuna memleketinde de devam eden Kaplan, onlarca ülkeye ait banknot ve madeni paraları 11 yıl önce kurduğu Devr-i Alem Para Müzesi'nde sergilemeye başladı. Elinde yaklaşık 4 ton para bulunan Kaplan, koronavirüsün yayılmasının ardından bakterileri barındırdığı gündeme gelen paraları dezenfekte etme kararı aldı.

''DÜNYANIN HER YERİNDEN PARA MEVCUT''

Koruycu tulum giyip, maske ve eldiven takan Esat Kaplan, cımbız ile paraları tek tek cam fanusun içerisindeki dezenfekte ilacında bir süre bekletti ve ardından kavanozlara yerleştirdi.Esat Kaplan, paranın dünyada en çok bakteri barındıran unsurlardan birisi olduğunu ifade etti. Dünyadaki tüm ülkelere ait paranın kendisinde mevcut olduğunu söyleyen Kaplan, "Dünyada en çok bakteri parada toplanıyor. Para en çok bakteri taşıyan unsur olduğu için dezenfekte işlemlerini yaptık. Bizim koleksiyonumuzda dünyanın her yerinden para mevcuttur. Bizde kendi çapımızda bir temizleme işlemi yapmaya çalıştık." dedi.

''ENVANTERİMİ GÖRMÜŞ OLDUM''

Bir hafta süren dezenfekte işlemi ile koleksiyonundaki envanterini de gördüğünü anlatan Kaplan, "Bu sayede kendi envanterimi de görmüş oldum. Kavanozlarımı temizledim, metal ve kağıt paraları elimden geldiği kadarıyla dezenfekte etmeye çalıştım. En büyük isteğimiz bir an önce bu sürecin sona ermesi ve salgının bitmesiyle müzemizde yeniden ziyaretçilerimizi ağırlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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