Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
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Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi

09.05.2020 22:59 | Son Güncelleme: 09.05.2020 23:10

Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yılı Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle sınırlı törenlerle kutlanırken, Belarus'ta ise halka açık askeri geçit törenleri düzenlendi.

Belarus'un başkenti Minsk'te, 9 Mayıs Zafer Günü için halka açık askeri geçit töreni düzenlendi. 3 bin asker ve 150'den fazla askeri aracın katıldığı geçit töreninde, 40 savaş uçağı ve helikopter, uçuş gösterisi yaptı. Törene, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile diğer devlet yöneticileri, yabancı ülkelerin askeri temsilcileri, gaziler ve binlerce vatandaş katıldı.

"BU BİR GÜÇ GÖSTERİSİ DEĞİL, KAHRAMAN TARİHİMİZİN ANISIDIR"

Lukaşenko, burada yaptığı konuşmada, "Modern zorluklara rağmen Zafer Günü'ne adanan bugünkü geçit törenimiz, güç gösterisi değil kahraman tarihimizin anısınadır" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını küçümseyen liderler arasında yer alan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "9 Mayıs Zafer Günü'nü kutlayan tek ülke Belarus. Zafer bayramları kutsalımızdır" şeklinde konuştu.

Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi

ÜLKEDE KORONAVİRÜSE YAKALANANLARIN SAYISI 21 BİN 101

Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre, ülkede 933 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 21 bin 101'e yükselmişti. İyileşenlerin sayısı 417 artarak 5 bin 484, ölü sayısı da 5 artarak 121 olmuştu. Belarus'ta toplam 240 bin 146 test yapıldığı belirtilmişti.

Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi

Dünya Manşet

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