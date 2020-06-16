Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Stratejik noktadaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
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Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Stratejik noktadaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı

Şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte Anadolu illerindeki vaka sayısında artış gözlendi. Virüsün pik yaptığı aylarda vakaların %60'ı İstanbul'da görülürken şimdi bu oran Anadolu'ya geçti. Kocaeli, Bursa, Konya gibi geçiş güzergahında bulunan stratejik illerdeki vakalar endişe verirken Ardahan ve Adana'da da vaka haberleri geliyor.

16.06.2020 07:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 08:17

Hükümette yapılan koordinasyon toplantılarında, seyahat yasağının kalkmasıyla, vakaların Anadolu illerine yayıldığı belirtiliyor. Mart-nisan aylarında vaka sayısının yüzde 60'ı İstanbul'da görülürken şimdi diğer kentlerdeki vaka oranının yüzde 60'a çıktığı ifade ediliyor. İllerden gelen haberler de bu verileri destekliyor.

BURSA'DA VAKA ARTIŞI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'da artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, "Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.

ARDAHAN'DA VAKA SIFIRDI, 18'E ÇIKTI

Vaka sayısının sıfırlandığı Ardahan'da, şehir dışından gelenler nedeniyle 18 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine il merkezi ve 5 ilçede maske takmak zorunlu hale getirildi.

ADANA'DA CAMİLERDEN ANONS

Adana Valiliği, vaka sayısında önemli oranda artış meydana geldiğini bildirdi. Kentteki camilerden "Dikkat koronavirüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım" anonsları yapıldı.

KONYA'DA TAZİYEDEN BULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Konya'daki hasta sayısının artışına dikkat çekmişti. Çumra'da taziye ziyaretinde 22 kişiye virüs bulaşınca bir köy karantinaya alındı.

KOCAELİ'DE SINAVDA KORONA PANİĞİ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren bir öğrencinin testinin pozitif olduğu ortaya çıkınca hemen başka salonda tek başına sınava girmesi sağlandı. Temas ettiği 15 öğrenci ve bir öğretmen de izolasyona alındı.

Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Stratejik noktadaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı

Güncel Manşet

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