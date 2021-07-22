Virajı alamayan otomobil karşı şeride geçerek kamyonete çarptı: 5 yaralı
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Virajı alamayan otomobil karşı şeride geçerek kamyonete çarptı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Virajı alamayan otomobil, karşı şeride geçerek kamyonete çarptı: 5 yaralı Kazada öleceğini zannederek dua okudu Kastamonu'nun Cide ilçesinde virajı alamayan otomobil, karşı şeride geçerek kamyonette çarpıştı.

Virajı alamayan otomobil, karşı şeride geçerek kamyonete çarptı: 5 yaralı

Kazada öleceğini zannederek dua okudu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde virajı alamayan otomobil, karşı şeride geçerek kamyonette çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, sedyeye alınırken öleceğini zannederek kelime-i şehadet getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Cide karayolu Velioğlu mevkiinde Emrullah Gül idaresindeki 34 EE 2935 plakalı Dacia marka otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracı kaydırarak karşı şeritten gelen A.T. yönetimindeki 37 BD 407 plakalı kamyonette çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile yolcular sıkıştı, emniyet kemeri takılı olmayan çocuk ise araçtan yola fırladı. Kazazedelere ilk yardımı ise çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri, araçta sıkışan kazazedeleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücüler Emrullah Gül ile A.T. ve araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Gül ve isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk ambulanslarla Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kastamonu-Cide karayolu bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol, tekrar araç trafiğine açılabildi.

Öte yandan kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Virajı alamayan otomobil karşı şeride geçerek kamyonete çarptı: 5 yaralı
Virajı alamayan otomobil karşı şeride geçerek kamyonete çarptı: 5 yaralı
Virajı alamayan otomobil karşı şeride geçerek kamyonete çarptı: 5 yaralı
Virajı alamayan otomobil karşı şeride geçerek kamyonete çarptı: 5 yaralı
Virajı alamayan otomobil karşı şeride geçerek kamyonete çarptı: 5 yaralı
Virajı alamayan otomobil karşı şeride geçerek kamyonete çarptı: 5 yaralı
Virajı alamayan otomobil karşı şeride geçerek kamyonete çarptı: 5 yaralı
Virajı alamayan otomobil karşı şeride geçerek kamyonete çarptı: 5 yaralı
Virajı alamayan otomobil karşı şeride geçerek kamyonete çarptı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci

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