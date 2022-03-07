Aşırı hız nedeniyle virajı alamayan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kuluncak İlçesi Aşağıselimli-Temüklü Mahallesi karayolu üzerinde Ali Seydi Dinç'in idaresindeki kamyon aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Kazada, Ali Seydi Dinç (43) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonda yolcu olarak bulunan B.S ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa