Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü (2)
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Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü (2)

23.01.2021 18:32 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:36
Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü (2)

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Rize'de bir alışveriş merkezinin tabelasını değiştirmeye çalışırken, çıktığı vincin sepetinin ters dönmesi sonucu reklam şirketi sahibi Aslan Yıldız'ın hayatını kaybettiği olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI 

Rize'de bir alışveriş merkezinin tabelasını değiştirmeye çalışırken, çıktığı vincin sepetinin ters dönmesi sonucu reklam şirketi sahibi Aslan Yıldız'ın hayatını kaybettiği olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yıldız, bir anda düşerken sepetteki diğer işçi ise asılı kaldığı vinçten kurtarılıyor.


Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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