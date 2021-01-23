Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü (2)
23.01.2021 18:32 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:36
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Rize'de bir alışveriş merkezinin tabelasını değiştirmeye çalışırken, çıktığı vincin sepetinin ters dönmesi sonucu reklam şirketi sahibi Aslan Yıldız'ın hayatını kaybettiği olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Rize'de bir alışveriş merkezinin tabelasını değiştirmeye çalışırken, çıktığı vincin sepetinin ters dönmesi sonucu reklam şirketi sahibi Aslan Yıldız'ın hayatını kaybettiği olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yıldız, bir anda düşerken sepetteki diğer işçi ise asılı kaldığı vinçten kurtarılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU