Vinç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Ataşehir'de vinç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde seyir halindeki C.A'nın kullandığı 40 AZ 207 plakalı vinç, Halis Demir yönetimindeki 34 GMC 92 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, karşı yönde park halindeki bir tırın dorse kısmına çarparak durabildi. Kazada, sürücü Demir ile yanındaki Furkan Oğulcan Demir bulundukları yerde sıkıştı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Otomobildeki yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili vinç operatörü C.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.