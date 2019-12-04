Villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı
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Villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki villalardan televizyon çalan 3 şüpheli yakalandı.

04.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:10
Villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı

SAKARYA'nın ilçesindeki villalardan televizyon çalan 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cuma günü, Sapanca Dibektaş Mahallesi'ndeki iki villada çalınan televizyonlar üzerine jandarma çalışma başlatı. Soruşturma sonucu kimlikleri tespit edilen E.A., M.D. ve Y.E. yakalanarak gözaltına aldı. İfade veren 3 şüpheli, çaldıkları 2 televizyonu sattıkları kişilerin adını verdi. Televizyonlar alınarak sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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