Videoyu izleyenler mucizeye tanıklık etti! Küçük kız, odaya giren yılanla burun buruna geldi - Haberler
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Videoyu izleyenler mucizeye tanıklık etti! Küçük kız, odaya giren yılanla burun buruna geldi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada bir yılanla çocuğun aynı odada karşı karşıya geldiği anların görüntüsü paylaşıldı. Videoda bir mucize gerçekleşiyor ve yılan, küçük kıza dokunmuyor.

Sosyal medyada dikkat çeken videolar viral olmaya devam ediyor. Ancak aralarından biri günün en çok tıklananları arasına girdi. İzleyenlerin bir mucizeye tanık olduğu videonun aktörleri, küçük bir kız ve dev yılan.

KADIN FARKINA VARMIYOR

Videodaki kadın, odaya yılanın girdiğini fark etmezken, her şeyden haber siz oyun oynayan küçük kız ise yavaş yavaş kendisine doğru süzülen yılana oyuncak fırlatıyor. Ancak tehlikesiyle bilinen yılan, küçük kıza hiçbir şey yapmıyor.

Videoyu izleyenler mucizeye tanıklık etti! Küçük kız, odaya giren yılanla burun buruna geldi
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Videoyu izleyenler mucizeye tanıklık etti! Küçük kız, odaya giren yılanla burun buruna geldi - Haberler
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