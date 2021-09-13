Videoyu izleyenler mucizeye tanıklık etti! Küçük kız, odaya giren yılanla burun buruna geldi

Sosyal medyada dikkat çeken videolar viral olmaya devam ediyor. Ancak aralarından biri günün en çok tıklananları arasına girdi. İzleyenlerin bir mucizeye tanık olduğu videonun aktörleri, küçük bir kız ve dev yılan.

KADIN FARKINA VARMIYOR

Videodaki kadın, odaya yılanın girdiğini fark etmezken, her şeyden haber siz oyun oynayan küçük kız ise yavaş yavaş kendisine doğru süzülen yılana oyuncak fırlatıyor. Ancak tehlikesiyle bilinen yılan, küçük kıza hiçbir şey yapmıyor.

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