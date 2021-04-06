İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu

Yeni doğan bebeklerin 4 aylık ihtiyaçlarını karşılayabilecek destek paketini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başladıklarını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her defasında '3 çocuk tavsiyesi' veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı kampanya duyurusunda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken bir gönderme yaptı.

"3 ÇOCUK TAVSİYE ETMEK KOLAY"

Sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Erdoğan'a gönderme yapan İmamoğlu, şunları söyledi: "3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil. Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle bebek ürünleri üreticilerimizi kampanyaya desteğe davet ediyorum."

YENİ HİZMET, VİDEODA ANLATILDI

Söz konusu videoda, Ekrem İmamoğlu'nun bu hizmeti ilk olarak vadettiği yayından bir bölüm gösteriliyor. İBB Başkanı burada, paketin 4 aylık tüm ihtiyaçları barındıracağını söylüyor. Devamında ise birçok vatandaşa paketin içeriği anlatılıyor. Mikrofon uzatılan bireyler ise İBB'nin yeni hizmeti ile ilgili olarak görüşlerini paylaşıyor.