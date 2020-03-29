Video | Sri Lankalı Budist tapınağı Covid-19'a karşı ülkeye kutsal su döktü Sri Lanka'nın en kutsal Budist tapınağı yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisine karşı önlem için ülkeye havadan kutsal kabul ettikleri sudan döktü.

Sri Lanka'nın en kutsal Budist tapınağı yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisine karşı önlem için ülkeye havadan kutsal kabul ettikleri sudan döktü.View on euronews