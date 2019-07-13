Video | San Fermin Festivali'nin 7. günündeki boğa koşusunda 5 kişi yaralandı

İspanya'nın Pamplona kentinde her yıl düzenlenen San Fermin Festivali'nin 7. gününde boğa koşusu sırasında beş kişi yaralandı.

Kızıl Haç tarafından yapılan açıklamada yaralıların arasında boynuz darbesi alan olmadığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle