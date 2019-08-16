Video | Rölyef sanatçısı, 17 Ağustos'u tablosuna işleyerek deprem gerçeğine dikkat çekiyor
Kocaeli'de yaşayan rölyef sanatçısı Mehmet Erol Buga, Marmara Depremi'nde yaşanan bina yıkımını tabloya işleyerek, deprem gerçeğini gözler önüne seriyor
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan rölyef sanatçısı Mehmet Erol Buga, Marmara Depremi'nde yaşanan bina yıkımını tabloya işleyerek deprem gerçeğine dikkati çekiyor.
Sanat hayatında 25 yılda 300'ün üzerinde eser ortaya çıkaran Buga, deprem gerçeğini sanatıyla gözler önüne sermeye karar vermiş. Euronews.com'da Görüntüle