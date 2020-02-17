Video: Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti
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Video: Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti

Portekiz'in Porto takımında forma giyen Malili oyuncu Moussa Marega, Vitoria Giumaraes taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle maçın bitimine dokuz dakika kala sahayı terk etti.

17.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:06

'in takımında forma giyen Malili oyuncu Moussa Marega, Vitoria Giumaraes taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle maçın bitimine dokuz dakika kala sahayı terk etti.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Video: Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti
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