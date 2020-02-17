Video: Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti
Portekiz'in Porto takımında forma giyen Malili oyuncu Moussa Marega, Vitoria Giumaraes taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle maçın bitimine dokuz dakika kala sahayı terk etti.
17.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:06
Portekiz'in Porto takımında forma giyen Malili oyuncu Moussa Marega, Vitoria Giumaraes taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle maçın bitimine dokuz dakika kala sahayı terk etti.View on euronews
Kaynak: Euronews.com