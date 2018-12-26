Video | Mısır'ın Eski Liderleri Mursi ve Mübarek Mahkemede Yüz Yüze

Video | Mısır'ın Eski Liderleri Mursi ve Mübarek Mahkemede Yüz Yüze

Mısır'da görevlerinden uzaklaştırılan eski cumhurbaşkanları Hüsnü Mübarek ve Muhammed Mursi mahkemede karşı karşıya geldi.

Mısır'da görevlerinden uzaklaştırılan eski cumhurbaşkanları Hüsnü Mübarek ve Muhammed Mursi mahkemede karşı karşıya geldi. Devrik lider Mübarek, darbeyle görevine son verilen Mursi'nin yargılandığı 'Hapishaneler baskını' davasında tanık olarak ifade verdi.…

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Kaynak: Youtube
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