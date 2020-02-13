Video | İstanbul'da sahnede kediler eşliğinde CRR Senfoni Orkestrası konseri
Haberler » Dünya » Video | İstanbul'da sahnede kediler eşliğinde CRR Senfoni Orkestrası konseri - Haberler

Video | İstanbul'da sahnede kediler eşliğinde CRR Senfoni Orkestrası konseri

CRR Senfoni Orkestrası konseri öncesi fuaye alanında vakit geçiren kediler, konser sırasında sahneye çıkarak müzisyenlerin etrafında dolaştı, konser sırasında eserleri sahneden dinledi

13.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:17
Video | İstanbul'da sahnede kediler eşliğinde CRR Senfoni Orkestrası konseri

, Cemal Reşit Rey Konser salonunda gerçekleşen ' Fan Club' dinletisinde CRR Senfoni Orkestrası'yla beraber sahneye çıkan kediler konseri en önden izledi. Sanatçıların ve izleyicilerinin de sempatiyle yaklaştığı kediler, yer yer müzisyenlere zor anlar yaşattı.


Çağdaş Türk müziğinin öncü bestecilerinden Cemal Reşit Rey'in adını taşıyan İstanbul'un önemli etkinlik mekanları arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser salonu, her yıl binlerce sanatseveri ağırlıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler