(VİDEO-GRAFİK) - Dünyanın çeşitli bölgelerindeki anıt ağaçlar tarihe tanıklık ediyor

Dünyanın en yaşlı ağaçları (yazı)

Dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan yaşlı ağaçları ve sayılarının grafikli anlatımı Yeryüzünün farklı bölgelerinde tescillenerek koruma altına alınan ve doğal miras olarak kabul edilen anıt ağaçlar zamana meydan okuyor.