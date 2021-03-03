(VİDEO-GRAFİK) Dünyada 1 milyon hayvan ve bitki türünün nesli tükenme tehdidi altında

Nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanların gösterildiği video-grafik Dünya üzerinde 8 milyon civarındaki hayvan ve bitki türünün yaklaşık 1 milyonu, çoğunlukla insan faaliyetleri nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.