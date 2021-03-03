(VİDEO-GRAFİK) Dünyada 1 milyon hayvan ve bitki türünün nesli tükenme tehdidi altında
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(VİDEO-GRAFİK) Dünyada 1 milyon hayvan ve bitki türünün nesli tükenme tehdidi altında

03.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:07

Nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanların gösterildiği video-grafik Dünya üzerinde 8 milyon civarındaki hayvan ve bitki türünün yaklaşık 1 milyonu, çoğunlukla insan faaliyetleri nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanların gösterildiği video-grafik Dünya üzerinde 8 milyon civarındaki hayvan ve bitki türünün yaklaşık 1 milyonu, çoğunlukla insan faaliyetleri nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

(VİDEO-GRAFİK) Dünyada 1 milyon hayvan ve bitki türünün nesli tükenme tehdidi altında
(VİDEO-GRAFİK) Dünyada 1 milyon hayvan ve bitki türünün nesli tükenme tehdidi altında
(VİDEO-GRAFİK) Dünyada 1 milyon hayvan ve bitki türünün nesli tükenme tehdidi altında
(VİDEO-GRAFİK) Dünyada 1 milyon hayvan ve bitki türünün nesli tükenme tehdidi altında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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