VİDEO/ Erkan Esenboğa, judoda madalyaları topladı - Haberler
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VİDEO/ Erkan Esenboğa, judoda madalyaları topladı

Habermetre - Haberler | Toplum
VİDEO/ Erkan Esenboğa, judoda madalyaları topladı

VİDEO/ Erkan Esenboğa, judoda madalyaları topladıVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak.

VİDEO/ Erkan Esenboğa, judoda madalyaları topladıVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak. Misyon Uluslararası düzeyde rekabet edecek altyapıyı oluşturmak, spor kültürünü işitme engelli bireylerin oluşturduğu topluma benimsetmek. İşitme Engelli spor branşlarının ekonomisini büyüten güçlü, finansal bir yapıya sahip olmak.

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