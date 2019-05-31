Video | Avrupa'nın en aktif volkanı Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı cuma günü tekrar faaliyete geçti.

Avrupa kıtasındaki en yüksek aktif yanardağ olan Etna, güneydoğu ve kuzeydoğu noktalarındaki kraterlerinden yüzlerce metre yüksekliğe lav ve kül püskürttü. Euronews.com'da Görüntüle