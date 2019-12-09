Victoria Şelalesi İklim Değişikliğine mi Kurban Gidiyor?
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Victoria Şelalesi İklim Değişikliğine mi Kurban Gidiyor?

Afrika'nın güneyindeki Victoria Şelaleleri her yıl milyonlarca turisti Zimbabve ve Zambia'ya çekiyor.

09.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:47

'nın güneyindeki Victoria Şelaleleri her yıl milyonlarca turisti Zimbabve ve 'ya çekiyor. Ancak yüzyılın en büyük kuraklığı şelalenin gücünü oldukça zayıflattı. Bu da turistleri cezbeden doğa harikasının iklim değişikliğine kurban gideceği endişesine neden oldu



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: Victoria Şelalesi İklim Değişikliğine mi Kurban Gidiyor?
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