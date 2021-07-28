Victoria's Secret meleklerinin saçlarını Türk kuaför şekillendirecek

Dünyaca ünlü bir şovda yer alacak ünlü top modeller, Hairbysam Kuaför'ün kurucusu Samet Zili tarafından şekillendirilen saçlarıyla podyumda boy gösterecek.

Dünyaca ünlü bir şovda yer alacak ünlü top modeller, Hairbysam Kuaför'ün kurucusu Samet Zili tarafından şekillendirilen saçlarıyla podyumda boy gösterecek.

Dünyanın en büyük iç giyim markalarından Victoria's Secret'ın her yıl merakla beklenen ve 'yılın şovu' olarak bilinen moda gösterisi, kısa bir aradan sonra yeniden düzenleniyor. Londra'da faaliyet gösteren Hairbysam Kuaför'ün kurucusu Türk kuaför Samet Zili, Victoria's Secret'ın dünyaca ünlü moda şovu için firmayla anlaşma yaptı.

VICTORIA'S SECRET MELEKLERİNE HAIRBYSAM TARZI

Dünyaca ünlü saç tasarımcısı Samet Zili, dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen ikonik şovun kulisinde olacak ve Victoria's Secret meleklerinin saçlarını tasarlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı