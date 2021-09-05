Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın poposunu paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın poposunu paylaştı

Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın poposunu paylaştı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

David Beckham, geçen yıl eşi Victoria Beckham'ın poposunu paylaşmıştı. Aradan geçen bir yıl sonra Victoria Beckham, kocası David Beckham'ın havuzda keyif yaparken popo fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Geçtiğimiz yıl David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın poposunu paylaşarak 'Çok iyi görünüyor' demişti. Aradam tam 1 yıl geçti ve aynısı Victoria Beckham, kocası David Beckham'a yaptı!

Havuzda keyif yaparken poposunu açan David Beckham'ın o anını yakalayan Victoria Beckham, bunu Instagram hesabından paylaştı ve altına 'Mutlu pazarlar, rica ederim! ' yazdı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında David Beckham, eşinin kalçalarını paylaşmıştı. Arada geçen bir yıl sonra Victoria Beckham, kocası David Beckham'ın poposunu paylaştı! Altına da 'Mutlu pazarlar, rica ederim! ' yazdı.

Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın poposunu paylaştı
Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın poposunu paylaştı

Kaynak: Snob Magazin

MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Şimdi de bir başka güzel
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Şimdi de bir başka güzel
Derya Şensoy'dan vefat eden babası Ferhan Şensoy için duygusal paylaşım: Bir gün gene gelecek
Derya Şensoy'dan vefat eden babası Ferhan Şensoy için duygusal paylaşım: Bir gün gene gelecek
Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor
Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Derya Yanık Yaşar Güler Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Alişan Aleyna Tilki Gülben Ergen
Spor Marcao Ali Koç Umut Meraş Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın poposunu paylaştı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 16:51:25. #1.14#

title