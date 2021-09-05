Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın poposunu paylaştı

David Beckham, geçen yıl eşi Victoria Beckham'ın poposunu paylaşmıştı. Aradan geçen bir yıl sonra Victoria Beckham, kocası David Beckham'ın havuzda keyif yaparken popo fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Geçtiğimiz yıl David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın poposunu paylaşarak 'Çok iyi görünüyor' demişti. Aradam tam 1 yıl geçti ve aynısı Victoria Beckham, kocası David Beckham'a yaptı!

Havuzda keyif yaparken poposunu açan David Beckham'ın o anını yakalayan Victoria Beckham, bunu Instagram hesabından paylaştı ve altına 'Mutlu pazarlar, rica ederim! ' yazdı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında David Beckham, eşinin kalçalarını paylaşmıştı. Arada geçen bir yıl sonra Victoria Beckham, kocası David Beckham'ın poposunu paylaştı! Altına da 'Mutlu pazarlar, rica ederim! ' yazdı.

Kaynak: Snob Magazin