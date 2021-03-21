Vicdansız adam aşırı yükü çekemeyen atına keserle işkence yaptı

Hatay'da at arabasıyla yük taşıyan bir kişi, yükü çekemeyen atına keserle işkence yaptı. O anların vatandaşlar tarafından kameraya alınması ve sosyal medyada paylaşılması sonrası emniyet, şahıs hakkında işlem başlatırken, ata da el koydu.

Hatay'ın Arsuz İlçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde meydana gelen olayda, mahallede at arabasıyla yük taşıyan bir kişi arışı yükü çekemeyen ata eline aldığı keserle vurdu. Bu durumu gören vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kamerasıyla çekip görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Görüntülerin yayılması üzerine Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kısa sürede ata işkence yapan vatandaşı bulan polis şahsa adli işlem başlatıldı. Bu arada Arsuz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de ata el koyup bakımını üstlendi.