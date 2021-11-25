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Vicdanlı hırsızlar

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Vicdanlı hırsızlar

Bursa'da kanalizasyon kapağını çalan hırsızlar, kimse düşmesin diye kanalın üzerini tahtayla kapattı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da kanalizasyon kapağını çalan hırsızlar, kimse düşmesin diye kanalın üzerini tahtayla kapattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi iki kişi, kanalizasyon kapağını gözlerine kestirdi. Güvenlik kamerasını fark etmeyen hırsızlardan biri, kapağı yerinden çıkartıp, yuvarlayarak çaldı. Diğer şahıs ise boşalan kapağın yerine kimse düşmesin diye tahta koydu. Bu anlar kameralara yansıdı.

(Berktuğ Öncü - Abdullah Uğur-İHA)

Vicdanlı hırsızlar

Vicdanlı hırsızlar

Vicdanlı hırsızlar

Vicdanlı hırsızlar

Vicdanlı hırsızlar

Vicdanlı hırsızlar

Vicdanlı hırsızlar

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