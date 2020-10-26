Vibes ne demek? Vibes ne anlama gelir? Vibes kelimesi ne anlama gelir?
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Vibes ne demek? Vibes ne anlama gelir? Vibes kelimesi ne anlama gelir?

26.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:48
Vibes ne demek? Vibes ne anlama gelir? Vibes kelimesi ne anlama gelir?

Vibes kelimesi son zamanlarda oldukça sık kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Bu kelime özellikle sosyal medyada karşılaştığımız bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Vibes ne demek? Vibes ne anlama gelir? Vibes kelimesi ne anlama gelir?

Vibes son zamanlarda oldukça dikkat çeken bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. İnternet aleminin en sevilen kelimelerden birisi olan Vibes ne demek? Vibes ne anlama gelir? Vibes kelimesi ne anlama gelir?

VIBES NE DEMEK?

Vibes kelime anlamı olarak hisler titreşimler anlamlarına gelir. Ancak cümle içinde oldukça farklı anlamlara gelebilir. Hisler duygular anlamlarına gelen bu kelime cümle içinde de çok sık kullanılır.

VIBES KELİME İÇİNDE KULLANIMI

I am getting bad vibes from her.

Ondan kötü hisler alıyorum.

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