VHYes Filmi
VHYes filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. VHYes filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini Jack Henry Robbins'in üstlendiği komedi filminin başlıca rollerinde Kerri Kenney, Thomas Lennon, Mark Proksch, Courtney Pauroso ve Charlyne Yi yer alıyor.
Yönetmen: Jack Henry Robbins
Senaryo: Jack Henry Robbins, Nunzio Randazzo, Nate Gold
Oyuncular: Kerri Kenney , Thomas Lennon, Mark Proksch , Courtney Pauroso, Charlyne Yi, John Gemberling, Mason McNulty, Rahm Braslaw, Roy Abramsohn , Jaron Adams, Lindsley Allen, Robert Artz, Apolla Asteria, Nick Ballard, Weyes Blood, Kadhja Bonet, Juju Journey Brener, Chandra Brenner, Christopher Carullo, Francisco Casanova, Coral Cataldo, Madeleine Coghlan, Marcela De Luna, Jared Degado, Kit DeZolt, Christian Drerup, Paige Elkington, Arianne Few, Daniel Fissmer, V.J. Foster
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: VHYes
Yapımcı Firma: Hot Winter Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 72 dk.
Dağıtıcı Firma: Hot Winter Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com