VHYes Filmi
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VHYes Filmi

VHYes filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. VHYes filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:57
VHYes Filmi

Yönetmenliğini Jack Henry Robbins'in üstlendiği komedi filminin başlıca rollerinde Kerri Kenney, Thomas Lennon, Mark Proksch, Courtney Pauroso ve Charlyne Yi yer alıyor.

Yönetmen: Jack Henry Robbins

Senaryo: Jack Henry Robbins, Nunzio Randazzo, Nate Gold

Oyuncular: Kerri Kenney , Thomas Lennon, Mark Proksch , Courtney Pauroso, Charlyne Yi, John Gemberling, Mason McNulty, Rahm Braslaw, Roy Abramsohn , Jaron Adams, Lindsley Allen, Robert Artz, Apolla Asteria, Nick Ballard, Weyes Blood, Kadhja Bonet, Juju Journey Brener, Chandra Brenner, Christopher Carullo, Francisco Casanova, Coral Cataldo, Madeleine Coghlan, Marcela De Luna, Jared Degado, Kit DeZolt, Christian Drerup, Paige Elkington, Arianne Few, Daniel Fissmer, V.J. Foster

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: VHYes

Yapımcı Firma: Hot Winter Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 72 dk.

Dağıtıcı Firma: Hot Winter Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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