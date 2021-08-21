VFŞL Yaz Mevsimi yarı final serisine NASR Esports oyuncusu "Giyuu" damga vurdu!

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi yarı final mücadelesinde serinin oyuncusu Giyuu_lol oldu!

2021 VFŞL ilk yarı final mücadelesinde inanılmaz istatistikleri ile serinin oyuncusu Giyuu oldu. NASR Esports'un orta koridor oyuncusu 5 maçlık serinin 3 maçında oynadığı güzel oyunlar ile takımının ve serinin en iyi istatistiğini ortaya koydu. sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile oyuncunun istatistiklerini espor takipçileri ile paylaştı.

Yaz Mevsimi ilk yarı final mücadelesinde NASR Esports, Galakticos karşısında 3-0'lık skor ile adını büyük finale yazdırdı. NASR, bu zaferi takım olarak kazansa da bu serinin kahramanı hiç şüphesiz "Giyuu" oldu.

Orta koridor oyuncusu Giyuu'nun performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın! Yarın oynanacak Galatasaray Espor ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek ikinci yarı final serisinde görüşmek üzere!

Kaynak: Playerbros