VFŞL 2021 yaz mevsimi 3. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VFŞL 2021 yaz mevsimi 3. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor!

VFŞL 2021 yaz mevsimi 3. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

#VFŞL 2021 ilk gün karşılaşmaları saat 15: 00'te başlıyor! #BaştanYaz

VFŞL'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak 5 mücadelenin tamamlanması ile birlikte 3. hafta birinci günü sona erecek. Günün ilk mücadelesi saat 15.00'te Galakticos ve 5 Ronin arasında gerçekleşecek.

Saat 15.00'te başlayacak günün ilk maçının ardından, saat 19.00'daki ve Galatasaray Espor mücadelesi ile birlikte ilk gün karşılaşmaları tamamlanmış olacak.

2021 Yaz Mevsimi 3. hafta birinci gününde heyecan verici karşılaşmaların olduğu günün fikstürü ise şu şekilde oluştu.

VFŞL 3. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları

Galakticos –15.00- 5 Ronin

Dark Passage –16.00- Beşiktaş

1907 Fenerbahçe Espor –17.00- NASR Esports

FastPay Wildcats –18.00- Team Aurora

SuperMassive Blaze –19.00- Galatasaray Espor

Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi 3. hafta 1. gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız karşılaşmaları ve RiotGamesTurkish h kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

Şampiyonluk Ligi'nde günün maçları hakkındaki tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Deniz Poyraz Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Müge Anlı Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı
Spor Metin Oktay Burak Elmas Şenol Güneş Burak Yılmaz Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VFŞL 2021 yaz mevsimi 3. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 14:11:05. #1.16#

title