VFŞL 2021 yaz mevsimi 3. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor!

#VFŞL 2021 ilk gün karşılaşmaları saat 15: 00'te başlıyor! #BaştanYaz

VFŞL'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak 5 mücadelenin tamamlanması ile birlikte 3. hafta birinci günü sona erecek. Günün ilk mücadelesi saat 15.00'te Galakticos ve 5 Ronin arasında gerçekleşecek.

Saat 15.00'te başlayacak günün ilk maçının ardından, saat 19.00'daki ve Galatasaray Espor mücadelesi ile birlikte ilk gün karşılaşmaları tamamlanmış olacak.

2021 Yaz Mevsimi 3. hafta birinci gününde heyecan verici karşılaşmaların olduğu günün fikstürü ise şu şekilde oluştu.

VFŞL 3. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları

Galakticos –15.00- 5 Ronin

Dark Passage –16.00- Beşiktaş

1907 Fenerbahçe Espor –17.00- NASR Esports

FastPay Wildcats –18.00- Team Aurora

SuperMassive Blaze –19.00- Galatasaray Espor

Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi 3. hafta 1. gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız karşılaşmaları ve RiotGamesTurkish h kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

Şampiyonluk Ligi'nde günün maçları hakkındaki tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros