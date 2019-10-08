Vezirköprü'de Amatör Spor Haftası kutlandı

08.10.2019 16:58

Vezirköprü ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası kutlamaları sporcuların yürüyüşü ile başladı.

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayan ve aktif olarak çalışmalarına devam eden sporcuların katıldığı yürüyüş, Adnan Menderes Parkı'nda sona erdi.

Burada kurulan spor branşları tanıtım stantlarında çeşitli gösteriler düzenlendi. Satranç, masa tenisi, kort tenisi, geleneksel okçuluk, güreş ve boks gösterilerine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, "Lider ve karakterli sporcularımızın yetişmesi için üstün gayretler gösteriyor, birçok branşta sporcularımızın elinden tutuyoruz. Amatör Spor Haftası kapsamında da aktif olarak bizlerle çalışmaya devam eden gençlerimizle bir araya gelerek topluma güzel bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Halkımızın da bu etkinliklere eşlik etmesi sporun birleştirici gücünü ortaya koydu." dedi.

Kaynak: AA