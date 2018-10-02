Vezirköprü Belediyespor'a Destek İçin Bir Araya Geldiler

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Samsun Süper Amatör Ligi ekiplerinden Vezirköprü Belediyespor Kulübü'ne destek olmak amacıyla kulüp yöneticileri ile bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen yemeğe Edis'in yanı sıra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Gençlik Merkezi Müdürü Nazım Arslan, Vezirköprü Belediyespor Kulübü Başkanı Bünyamin Başar ile kulüp yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile sporcular katıldı.



Edis, burada yaptığı konuşmada, geçen sezon şampiyonluğa giderken takıldıklarını, "çok iyi gidiyor" denildiği zaman bile aksilikler olabileceğini söyledi.

Geçmişe takılmadan bu sezonki mücadelenin hep beraber yapılması gerektiğini dile getiren Edis, "Burada yöneticilik yapmak ve cebinden para harcanması, gönül vermedir. Biz de hiçbir şekilde sizleri yarı yolda bırakmayacağız." dedi.

Kulübün tesisini en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Edis, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinden karar çıkmasının ardından eski itfaiye binasının bulunduğu yere kulüp için tesis binası yapacaklarını anlattı.

Ekim ayında kararın çıkması durumunda kasım ayının sonunda tesisi teslim edeceklerine işaret eden Edis, "Tesis konaklama ihtiyaçlarına cevap verecek ve gelir getirecek şekilde yapılabilecek." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Başar da Vezirköprü halkına destek çağrısında bulundu.

Kulübün hiçbir geliri olmadığına, tesisleri bulunmadığına dikkati çeken Başar, "Bu iş parayla dönüyor. O yüzden yönetimdeki arkadaşlarımızla bir karar aldık. En düşük 30 lira olmak üzere üyelerimizden aidat toplayacağız. Üye olsun olmasın herkesten bu konuda destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kulübün gelirine katkı sağlamak amacıyla muhtarlara çağrıda bulunan Başar, şunları kaydetti:

"Talebimiz, yerel seçimlerde muhtar adayı olacaklar kulübümüze destek olmak adına 100 lira bağışta bulunsun. Seçim çalışmasına giren bir kişi için bu çok küçük bir rakam. Mevcut muhtarlardan da bir isteğimiz var. Her yıl bin mermi istihkakına ciddi para ödüyorlar. Gelin, boşa gidecek bu parayı kulübümüze bağışlayın. Amacımız Vezirköprümüzün gençleri kazansın."