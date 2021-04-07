Veysel Kurt kimdir? Veysel Kurt kaç yaşında, nereli? Veysel Kurt hayatı ve biyografisi!
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Veysel Kurt kimdir? Veysel Kurt kaç yaşında, nereli? Veysel Kurt hayatı ve biyografisi!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Veysel Kurt kimdir? Veysel Kurt kaç yaşında, nereli? Veysel Kurt hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Veysel Kurt izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Veysel Kurt kaç yaşında, nereli? Veysel Kurt hayatı ve biyografisi! Veysel Kurt kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Veysel Kurt hakkında araştırmalar yapılıyor. Veysel Kurt kimdir? Veysel Kurt kaç yaşında, nereli? Veysel Kurt hayatı ve biyografisi!

VEYSEL KURT KİMDİR?

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisansını 2009 yılında bitirdi. Doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda 2016 yılında tamamladı. Ortadoğu'da otoriteryenizm, demokratikleşme, asker-sivil ilişkileri konularında ulusal ve uluslararası dergilerde çalışmaları yayımlanmıştır.

Birim

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bölüm

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Ana Bilim Dalı

Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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