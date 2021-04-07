Veysel Kurt kimdir? Veysel Kurt kaç yaşında, nereli? Veysel Kurt hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Veysel Kurt izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Veysel Kurt kaç yaşında, nereli? Veysel Kurt hayatı ve biyografisi! Veysel Kurt kimdir?