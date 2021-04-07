Veysel Kurt kimdir? Veysel Kurt kaç yaşında, nereli? Veysel Kurt hayatı ve biyografisi!
Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Veysel Kurt izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Veysel Kurt kaç yaşında, nereli? Veysel Kurt hayatı ve biyografisi! Veysel Kurt kimdir?
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VEYSEL KURT KİMDİR?
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisansını 2009 yılında bitirdi. Doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda 2016 yılında tamamladı. Ortadoğu'da otoriteryenizm, demokratikleşme, asker-sivil ilişkileri konularında ulusal ve uluslararası dergilerde çalışmaları yayımlanmıştır.
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı
Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı