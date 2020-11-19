Veteriner hekim, kıyafetleriyle denize girip, soğuk suda şoka giren köpeği kurtardı
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Veteriner hekim, kıyafetleriyle denize girip, soğuk suda şoka giren köpeği kurtardı

19.11.2020 20:09 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:13
Veteriner hekim, kıyafetleriyle denize girip, soğuk suda şoka giren köpeği kurtardı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesine tatile gelen Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, denizde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek olduğunu görünce kıyafetleriyle suya atlayarak, köpeği kurtardı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesine tatile gelen Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, denizde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek olduğunu görünce kıyafetleriyle suya atlayarak, köpeği kurtardı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğleden sonra Kandıra Kerpe sahilinde yaşandı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren köpeği fark eden vatandaşlar çevredekilerden yardım istedi. İstanbul'dan Kandıra'daki yazlık evine tatile gelen ve deniz kenarında bağrışmaları duyan Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, köpeğin boğulma tehlikesi geçirdiğini görür görmez, hiç düşünmeden kıyafetleriyle denize atladı. Köpeğin yanına kadar giden Öçal, hayvanı alarak, kıyıya çıkardı. Denizin soğuk olması nedeniyle şoka girdiği anlaşılan köpeğin, yakındaki bir restorana götürülerek, sobanın yanında ısınması sağlandı. 

KÖPEĞİN KURTARILMA ANI KAMERADA 

Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal'ın boğulma tehlikesi geçiren köpeği kurtardığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde köpeğin yanına giden Öçal'ın, köpeği kıyıya çıkarması ve vatandaşların Öçal'a teşekkür ettiği anlar yer alıyor. 

 


Veteriner hekim, kıyafetleriyle denize girip, soğuk suda şoka giren köpeği kurtardı
Veteriner hekim, kıyafetleriyle denize girip, soğuk suda şoka giren köpeği kurtardı
Veteriner hekim, kıyafetleriyle denize girip, soğuk suda şoka giren köpeği kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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