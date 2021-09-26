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Fiziksel değişimiyle olay olan Miray Daner, estetik iddialarını reddetti

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Son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde olan Miray Daner, fiziksel değişimi hakkında açıklamalarda bulunarak pandemide sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya başladığını söyledi. 22 yaşındaki genç oyuncu, hiç estetiğinin olmadığını da ifade ederek "Çok küçük yaştan beri bu işi yapıyorum. Büyüyorum ve insanlar da buna tanık oluyor. Değişimin sebebi bu olabilir" dedi.

Medcezir ve Elveda Vatanım gibi yapımlarda rol alarak sevenlerinin gönlünde taht kuran Miray Daner, son dönemde verdiği kilolar nedeniyle çok konuşulmuş ve "Bir deri bir kemik kalmışsın" yorumlarına maruz kalmıştı.

"10 KİLOYA YAKIN KİLO VERDİM"

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki genç oyuncu, son zamanlardaki fiziksel değişimini hakkında konuşarak 10 kiloya yakın kilo verdiğini ve pandemide sağlıklı beslenmeye başladığını ifade etti. Ayrıca "Sonra baktım vakit geçmiyor, evdeki planlamama sporu da ekledim. Keyifli ve kendimi zorlamadan geçirdiğim bir süreç oldu" açıklamasında bulundu.

ESTETİK İDDİALARINI DA YANITLADI

Kendisine yöneltilen estetik iddiaları hakkında da konuşan Daner, hiç estetiğinin olmadığını ifade ederek "Çok küçük yaştan beri bu işi yapıyorum. Büyüyorum ve insanlar da buna tanık oluyor. Değişimin sebebi bu olabilir" dedi.

Verdiği kilolarla olay olan Miray Daner, estetik iddialarını reddetti

Fiziksel değişimiyle olay olan Miray Daner, estetik iddialarını reddetti
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Haber: Fiziksel değişimiyle olay olan Miray Daner, estetik iddialarını reddetti - Haberler Magazin
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