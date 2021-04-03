Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor

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Haftada 700 dolarlık fast food tüketen ve bir süre sonra bu alışkanlığı nedeniyle 144 kiloya kadar çıkan Carmen Lacey isimli kadın kilo verdikten sonra bambaşka biri oldu. Kilo verdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Lacey, "Beni reddeden erkekler artık kapımda yatıyor" dedi.

Ameliyat öncesinde 144 kilogramdan biraz daha fazla olduğunu söyleyen Avustralyalı Carmen Lacey, haftalık abur cubur alışkanlığının 700 dolara mal olduğunu, aile boyu hamburger alabilmek, en yakın fast food restoranına gidebilmek için kilometrelerce yol gittiğini söyledi.

"YERDİM AMA DOYMAZDIM"

64 kilo veren Carmen Lacey, ''Aile boyu hamburger alıyor, ardından pizzacıya gidiyor ve sonrasında alkol almak için başka bir yere daha uğruyordum. Yerdim ama yine de doymazdım. Ben yemeğe bağımlıydım. Abur cubur hayatıma hükmediyordu. Yemeklerimi almak için üç yere giderdim. Tüm yiyecekleri almak için mutlu bir şekilde 30 dakika vakit harcardım. Televizyonda bir burgerin reklamı yapıldığını görürsem, restorana gidip hamburgeri almam gerekirdi. Çok maliyetliydi. Yemeğe günde 100 dolardan fazla harcardım" dedi.

BİR DİZİ RAHATSIZLIĞI VARDI

Kötü beslenme, Carmen'i 144 kiloya şişirdi ve onu bir dizi sağlık sorunuyla baş başa bıraktı. Uyku apnesi, astım, reflü ve ciltte renk değişikliği şikayetleri olan genç hemşire, fast food bağımlılığını yenmeye karar verdi. Carmen uyku apnesi nedeniyle her gece bir solunum makinesi kullanmak zorunda kalıyordu. Şimdilerde ise tüm rahatsızlıkları ortadan kalktı. Artık makineye bağlı olmadan uyuyor.

''CİNSEL YAŞAMIM CANLANDI"

Ameliyattan sonra derilerinin sarkması nedeniyle bir ameliyat daha olan genç kadın, ''Kendimi 80 yaşındaki bir vücuda hapsolmuş gibi hissediyordum. Bu yüzden bir operasyon da geçirdim, bu da cinsel yaşamını canlandırdı'' dedi.

KENDİSİNİ REDDEDEN ERKEKLER ŞİMDİ KAPISINA GELİYOR

Carmen, artık insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü merak etmeden dışarı çıkabildiğini, kilo verdikten sonra en yakın arkadaşlarının bile onu tanımakta güçlük çektiğini, daha önce kendisini reddeden erkeklerin kapısına geldiğini söylüyor. Ancak bu kez genç kadın onları reddediyor; çünkü Carmen insanların kilolarıyla, dış görünüşleriyle yargılanmasının doğru olmadığını söylüyor. "En kötü halimle başa çıkamazlarsa beni hiç hak etmemişlerdir" diyor.

Carmen şimdilerde fast food için harcayacağı parayı bir ev alabilmek için biriktiriyor.