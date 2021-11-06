Venüs retrosu ne zaman bitiyor? 2021 Venüs retrosu bitti mi?

Venüs retrosu ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılan astrolojik konular arasında yer alıyor. Büyük aşk, güzellik ve kazanç gezegenimiz Venüs, Oğlak burcunda uzun bir konaklamanın tadını çıkaracak. 5 Kasım 2021 Cuma gününden itibaren krallığına göz atarak bu dağların tepelerini tırmanmaya başlıyor.

VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

19 Aralık 2021'den 29 Ocak 2022'ye kadar aynı Oğlak burcunda ay yürüyüşü yapacak. Tekrar geri geldiğinde, 6 Mart 2022'de bu alanı tamamen terk edene kadar tahtına tekrar çıkmak için aynı, soğuk dağ zirvelerinde yolunu tekrarlamaya karar verecek. Venüs'ün bu seferki geri hareketi sene sonu yani 19 Aralıkta oğlak burcunda başlayacak ve 29 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.

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