Venezuela'da Ordu Sokağa Çıktı

Venezüela Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun geçici bir hükümet kurma çağrısı sonrasında başta ABD olmak üzere birçok ülke Guadio'yu geçici başkan olarak tanımış ve seçilmiş başkan Nicolas Maduro'dan görevi bırakmasını talep etmişti.

MADURO'YA DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Venezüela ordusu, ABD destekli bu darbe girişiminin karşında olduğunu göstermek ve Maduro'ya destek vermek için yürüdü.

Sputnik'in haberine göre Venezüela Silahlı Kuvvetleri mensubu askerler, ABD'nin baskısına karşın morallerin yüksek olduğunu sergilemek için yürüdü. Venezüela Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, 28 Ocak, şanlı ordumuzun erkek ve kadınları, Amerikan emperyalizminin aralıksız saldırıları karşısında morallerin yüksek olduğunu sergiledi. Venezüella'yı korumak boynumuzun borcu" dendi.