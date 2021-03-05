Venezuela'da Memur Maaşları Ortalama 5 Dolar
05.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:50
Son 5 yılda 5 milyondan fazla kişinin sosyoekonomik gerekçelerle göç ettiği Venezuela'da, yaşanan krizden en fazla etkilenen kesimlerden biri de maaşları ayda 5 dolar olan kamu çalışanları. Venezuela muhabirimiz Mustafa Özdemir kamu emekçilerinin durumunu araştırdı.
Son 5 yılda 5 milyondan fazla kişinin sosyoekonomik gerekçelerle göç ettiği Venezuela'da, yaşanan krizden en fazla etkilenen kesimlerden biri de maaşları ayda 5 dolar olan kamu çalışanları. Venezuela muhabirimiz Mustafa Özdemir kamu emekçilerinin durumunu araştırdı.
Kaynak: DailyMotion.com