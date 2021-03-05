Venezuela'da Memur Maaşları Ortalama 5 Dolar
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Venezuela'da Memur Maaşları Ortalama 5 Dolar

05.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:50

Son 5 yılda 5 milyondan fazla kişinin sosyoekonomik gerekçelerle göç ettiği Venezuela'da, yaşanan krizden en fazla etkilenen kesimlerden biri de maaşları ayda 5 dolar olan kamu çalışanları. Venezuela muhabirimiz Mustafa Özdemir kamu emekçilerinin durumunu araştırdı.

Son 5 yılda 5 milyondan fazla kişinin sosyoekonomik gerekçelerle göç ettiği Venezuela'da, yaşanan krizden en fazla etkilenen kesimlerden biri de maaşları ayda 5 dolar olan kamu çalışanları. Venezuela muhabirimiz Mustafa Özdemir kamu emekçilerinin durumunu araştırdı.

Venezuela'da Memur Maaşları Ortalama 5 Dolar

Kaynak: DailyMotion.com

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