Venezuela'da Memur Maaşları Ortalama 5 Dolar

Son 5 yılda 5 milyondan fazla kişinin sosyoekonomik gerekçelerle göç ettiği Venezuela'da, yaşanan krizden en fazla etkilenen kesimlerden biri de maaşları ayda 5 dolar olan kamu çalışanları. Venezuela muhabirimiz Mustafa Özdemir kamu emekçilerinin durumunu araştırdı.

Son 5 yılda 5 milyondan fazla kişinin sosyoekonomik gerekçelerle göç ettiği Venezuela'da, yaşanan krizden en fazla etkilenen kesimlerden biri de maaşları ayda 5 dolar olan kamu çalışanları. Venezuela muhabirimiz Mustafa Özdemir kamu emekçilerinin durumunu araştırdı.

Kaynak: DailyMotion.com