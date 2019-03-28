Venezuela'da Elektrik Kesintileri: Muhalif Lider Juan Guaidó'dan Elektrik Kesintilerine Karşı...

Venezuela'da muhalif lider Juan Guaidó ülke çapında yaşanan elektrik kesintilerine karşı protesto çağrısı yaptı.

Başkent Caracas'ta bir miting düzenleyen Guaidó, destekçilerine Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirecek son hamleyi yapmaya hazırlanmalarını söyledi.

Guaidó, "Artık her eyalette, her mahallede insanların sularını, elektrik ve doğalgazlarını geri almaları için kışkırtmanın zamanıdır. Işıklar söndü ve artık bizler pasif aktörler olarak kalamayız "dedi.

Ekonomik krizle boğuşan Venezuela'da Pazartesi günü başlayan elektrik kesintileri, hastaneler, toplu taşıma ve diğer hizmetleri olumsuz etkiledi.

Maduro: ABD'nin ve muhaliflerin sabotajı





Maduro ise kesintilerden ABD ve muhalefetin "sabotaj çabalarını" sorumlu tuttu.

Guaidó protestoların Cumartesi günü düzenleneceğini söyledi ancak detay vermedi.

Başkentte büyük bir yürüyüş düzenlenmesi bekleniyor.

Caracas'ta ilk büyük kesinti Pazartesi yaşandı. 4 saat sonra elektrikler geldi ama ikinci büyük kesintiler yaşandı.



Hükümet insanlara işlerine ve okullarına gitmek yerine evde oturmaları çağrısında bulundu.

Salı gün ülkedeki 24 eyaletin yarıya yakınında elektrikler geri geldi ama Çarşamba sabahı karartma geri döndü.

Maduro, herhangi bir kanıt sunmadan, elektrik altayapısına "elektromanyetik ve siber saldırılar" düzenlendiğini, saldırıların ABD tarafından yönlendirildiğini ve gelişmiş Amerikan teknolojisinin kullanıldığını savunmuştu.

Hükümetin suçlamaları sonrası savcılık, Guaido'nun ülkenin elektrik sistemini sabote ettiği iddiasının soruşturulmasını istemişti.