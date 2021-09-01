Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma
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Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Rusya'da yaz tatilinin ardından okula dönen öğrenciler ve onlarla birlikte açılışa katılan veliler büyük şaşkınlık yaşadı. Okulda görevli bir öğretmenin bahçedeki açılış kutlamalarında göbek atması, soruşturmayı da beraberinde getirdi.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından dünya genelindeki öğrenciler ve öğretmenler de okullara dönmeye başladı. Özellikle koronavirüs nedeniyle okullarından uzak kalan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılını coşku içerisinde kutladı. Rusya'daki kutlamalarda ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

DANSÖZ KIYAFETİ GİYİP GÖBEK ATTI

Khabarovsk şehrindeki bir ilkokulun açılışı sırasında gerçekleştirilen yeni dönem kutlamalarına, dansöz kıyafetiyle göbek atan öğretmen damga vurdu. Öğrencilerin ve velilerin gözleri önüne dans eden öğretmen, tartışmalara yol açtı.

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ "KABUL EDİLEMEZ" DEDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan Eğitim Müdürlüğü, yaşanan olayı "Kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Müdürlük, acilen konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, ortaya çıkan durumdan okul müdürü ve yardımcısını suçlu tuttu.

"YAŞLARI BÜYÜK OLAN ÖĞRENCİLER UTANÇ DUYDU"

Moskova Anneler Konseyi başkanı Tatyana Butskaya, kadın öğretmen için "Striptizcilere benziyordu" diyerek, "Yaşları küçük olan öğrenciler durumun vahametini anlamadılar. Ancak yaşları biraz daha büyük olanlar bu durumdan dolayı utanç duydu" ifadelerini kullandı.

BAZI VELİLER İSE ŞAŞIRTICI KARŞILADI

Görüşü alınan bazı veliler ise ortaya çıkan durumun her zamanki durumdan farklı olduğunu, kendilerinin de yaşananlar karşısında şaşırdığını ancak o kadar da kötü olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma - Haberler
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