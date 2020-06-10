"Vekilliklerin Düşürülmesi Anayasa'ya Aykırı" Tartışmaları
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"Vekilliklerin Düşürülmesi Anayasa'ya Aykırı" Tartışmaları

CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerini kaybetmesinin Anayasa'ya aykırılığını gündeme getiren hukukçular, 2016'daki geçici anayasa hükmünü ve dokunulmazlık hakkının yeniden kazanılması tartışıyor.

10.06.2020 08:44 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:31

CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerini kaybetmesinin Anayasa'ya aykırılığını gündeme getiren hukukçular, 2016'daki geçici anayasa hükmünü ve dokunulmazlık hakkının yeniden kazanılması tartışıyor

'Vekilliklerin Düşürülmesi Anayasa'ya Aykırı' Tartışmaları

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