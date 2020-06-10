"Vekilliklerin Düşürülmesi Anayasa'ya Aykırı" Tartışmaları CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerini kaybetmesinin Anayasa'ya aykırılığını gündeme getiren hukukçular, 2016'daki geçici anayasa hükmünü ve dokunulmazlık hakkının yeniden kazanılması tartışıyor.

CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerini kaybetmesinin Anayasa'ya aykırılığını gündeme getiren hukukçular, 2016'daki geçici anayasa hükmünü ve dokunulmazlık hakkının yeniden kazanılması tartışıyor Kaynak: DailyMotion.com