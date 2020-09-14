Veganlık nedir? Veganizm nedir? Vegan ve vegazim kelime anlamı olarak kendi kararların doğrultusunda hayvansal gıda tüketmemek ve kullanmamaktır. Bu sistem tarihi olarak oldukça eskilere dayanır. İnsanlar kendi istekleri ve kararları doğrultusunda hayvansal her türlü gıdadan uzak dururlar.

Bazen "sıkı vejetaryenlik" diye de adlandırılır. Vegan kişiler, hayvan kullanımı yoluyla elde edilen gıdaları, giyecekleri ve diğer tüm yan ürünleri kullanmayı reddeder ve bunlardan uzak durular.

The Vegan Society'nin kurucusu Donald Watsonveganlığı şu şekilde tanımlıyordu: "Veganlık hayvanlar alemine dair sömürü ve zulmün tüm biçimlerini dışlamanın ve yaşamı gözetmenin yoludur. Et, balık, kümes hayvanı, yumurta, bal, hayvansal süt ve türevlerini dışlayıp bitkiler aleminin ürünleriyle yaşamayı ve tamamen ya da kısmen hayvanlardan üretilen tüm ticari malların alternatiflerini kullanmak şeklinde pratiğe dökülür.''

TDK'YA GÖRE VEGANLIK NEDİR?

TDK'DA bir karşılığı bulunmayan vegan kelimesi genel olarak sıkı vejeteryanlık olarak geçer.

VEGANLIĞIN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Veganlık kuramı kendi arasında çeşitlere ayrılır bunlar; Etik veganlık, çevreci veganlık ve sağlık amaçlı veganlık.

Etik veganlık, veganlığın etik boyutu bireylere yalnızca tür mensupluğu üzerinden değer atamak anlamına gelen türcülük isimli ayrımcılık biçimi ile ilgili olduğuna inanır. Hayvan teorisindeki hayvan hakları paradigması ile faydacı yaklaşım arasındaki temel bir ayrım üzerine kuruludur.

Çevreci Veganlık, Çevreye olan saygısı dolayısıyla hayvan eti yememek ve hiçbir hayvansal gıda ve malzeme kullanamama durumuna denir.

Sağlık amaçlı veganlık, Hayvansal gıdaların bünyelerimize aslında iyi gelmediği düşüncesine olan insanların inanış biçimidir.

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VEGANLAR NASIL BESLENİR

Peki veganlar ne yiyorlar? İnek sütü yerine soya sütü, yoğurt yerine de vegan maya ve soya sütüyle yapılan vegan yoğurdu, peynir yerine tofu veya soya sütüyle yapılmış peynir, yUmurta yerine nişastalı ve patates püreli karışımlar tercih eden veganlar aslında sanılanın aksine oldukça çeşit bulabiliyorlar.

VEGAN BESLENMEDE SUYUN ÖNEMİ

Su beslenme düzeninde veganlığı tercih etmeyenler içinde oldukça önemliyken veganlar için çok çok daha azla önem taşır. Bu çok yeme disiplininde temel aynıyken veganlıkta temel sudur. Günde net 8-10 bardak su tüketmek gerekiyor.