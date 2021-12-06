Vegan bal yer mi? Veganlar bal tüketiyor mu?

Vegan beslenme biçimi birçok insan tarafından benimsene ve uygulanan bir beslenme şeklidir. Vegan beslenmenin faydaları ve etkileri konusunda araştırmalar yapılırken veganların bal yiyip yemediği de merak edilmeye başlandı. Peki, Veganlar bal tüketiyor mu? Vegan bal yer mi?

VEGAN BAL YER Mİ?

Veganlar, arı sağlığına zarar verdiği düşünülen arı sömürüsüne ve çiftçilik uygulamalarına karşı tavır almak için bal yemekten kaçınırlar.

BAL YERİNE NE TÜKETİLEBİLİR?

Bitkisel tatlandırıcılar kullananarak bal tüketiminden kaçınmak mümkündür. Peki bal yerine tüketilebilecek bitkisel seçenekler hangisidir?

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