Vega'nın solisti Deniz Özbey ile gitaristi Tuğrul Akyüz'ün kızı ortaya çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; Gözlerden uzak bir yaşam süren Vega'nın solisti Deniz Özbey ile gitaristi Tuğrul Akyüz'ün kızı ilk kez ortaya çıktı. İşte ünlü çiftin kızı...

Snob Magazin'in haberine göre; Türk rock müziğinin mihenk taşı Vega'nın solisti Deniz Özbey ile gitaristi Tuğrul Akyüz, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

İkilinin evli ve çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı. Bu gerçeği bilmeyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: Snob Magazin