İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Temel son yolculuğuna uğurlandı

BİNGÖL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı Bingöl'deki Tecvid Çalıştayı'na katıldıktan sonra konakladığı konukevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Temel (71) son yolculuğuna uğurlandı.

Prof. Dr. Nihat Temel hoca için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde tören düzenlendi. Merhumun yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Temel için ikindi vakti kılınan cenaze namazında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da saf tuttu.

Namazın ardından bir konuşma yapan Erbaş, "Tecvit Çalıştayı nedeniyle Bingöl'deydi. Kuran-ı Kerim'i usulüne uygun daha güzel nasıl okuyabiliriz, geniş kitlelere düzgün okunmasını nasıl yayabiliriz sorusunu amaç edinen güzel bir çalışmaydı. Orada bulundu." dedi

Son olarak Bingöl'de kanaat önderleriyle yaptıkları toplantıda Prof. Dr. Temel'in, Asr Suresi'ni okuduğunu belirten Erbaş, "Kur'ana gönül veren, bütün ömrünü Kur'an hizmetinde tüketen ve son nefesini de bu şekilde veren, cuma sabahı ezanlar okunurken vefat eden bir hocamız." diye konuştu.

Prof. Dr. Nihat Temel hocanın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Temel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Bingöl'deki Tecvit Çalıştayı'na katıldıktan sonra gece konakladığı Bingöl Üniversitesi Konukevi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.