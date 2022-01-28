Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Ordu'da, 5 ay önce eşini kanserden kaybeden ve üzüntüsüne dayanamayan 62 yaşındaki şahıs, kendisini asarak intihar etti.

Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesinde 62 yaşındaki M.Ç, isimli şahıs, akrabaları tarafından evde kendisini asmış şekilde bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. 112 ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, Cumhuriyet savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

EŞİ 5 AY ÖNCE KANSERDEN ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan, M.Ç'nin, yaklaşık 5 ay önce kanser hastalığı nedeniyle eşi H.Ç'nin hayatını kaybetmesi sebebiyle kendisini toparlayamadığı, üzüntüsüne dayanamadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti

Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti

Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti

Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti

Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti

Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İntihar, Polis, Ordu, 112, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title